16.10.2017 | 09:36

В воскресенье, 15 октября, пензенский «Дизелист» на домашней площадке во второй раз обыграл команду «Россошь» из Воронежской области в рамках регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги.

«Дизелисты» уже в дебюте встречи умудрились дать фору сопернику. Отыгрываться пришлось до самой концовки упорного противостояния», - сообщили в пресс-службе ПХК «Дизель».

Подопечные Алексея Ваулина сумели сначала сравнять счет, а затем обойти соперника - отличились Данила Попов и Наиль Кантеев. Исход встречи - 2:1.

«Пенза празднует очередную победу в первенстве НМХЛ. «Дизелист» не проигрывает уже семь матчей подряд», - добавили в пресс-службе.

После восьми игр «Дизелист» по-прежнему находится на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 21 очко.