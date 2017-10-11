11.10.2017 | 17:07

Пензенские футболистки могут получить шанс побороться за медали Юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в 2018 году в Аргентине.

Игроки футбольного клуба «Лагуна-УОР» и дублирующей команды - сестры Мария и Екатерина Самойловы, Яна Замирова и Екатерина Енина - претендуют на попадание в сборную России, которая начинает подготовку к отборочному этапу среди европейских стран. Там нашим спортсменкам очень важно занять первое место, чтобы получить заветную путевку на олимпиаду.

«Я думаю, наши девчонки будут на хороших позициях. Сестры Самойловы являются опорными игроками нашей сборной, они провели огромное количество игр в прошлом и этом году», - отметил президент МФК «Лагуны-УОР» Виталий Антонов.

Европейская квалификация обещает быть весьма нелегкой. Она стартует 1 ноября. Российским футболисткам конкуренцию составят в том числе и такие грозные страны, как Испания, Португалия, Италия и другие.

«Нужно усердно работать, особое внимание уделить сплоченности команды», - подчеркнула Екатерина Самойлова.

Девушки из «Лагуны-УОР» совсем недавно вернулись из расположения юниорской команды страны. Российская сборная успела провести два товарищеских матча со сверстницами из Испании и оба уступила «Красной фурии».

Но главные встречи в рамках отборочного тура еще впереди, и выводы непременно будут сделаны. Сурские спортсменки сейчас тренируются в Пензе и ожидают очередного вызова в национальную команду.