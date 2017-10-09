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Спорт | В Засечном прошло первенство области по судомодельному спорту

09.10.2017|17:58
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В Пензенской области прошло открытое первенство региона по судомодельному спорту. На набережной в Засечном собрались десятки спортсменов из Пензы, Заречного, были и представители Мордовии. Задача участников - преодолеть как можно больше кругов за определенное количество времени.

«Должна быть хорошая реакция и голова думать. Как и на дороге на автомобиле может произойти любая ситуация, так и здесь на трассе», - отметил участник соревнований из Саранска Валерий Глазков.

Александр Журавлев до 1996-го руководил сборной Пензенской области по судомодельному спорту. Сейчас тренирует внука, а на этих соревнованиях выступал в качестве судьи.

«Даже не могу сказать, чем привлекает. Нравится это дело, кружок открылся в Заречном впервые. Как с первого дня записались, так и занимаемся по сей день», - рассказал он.

Организаторы надеются, что эти осенние соревнования станут традиционными.

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