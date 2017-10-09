09.10.2017 | 14:56

Перед второй выездной серией в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги состав пензенского «Дизеля» пополнили два защитника из ХК «Сочи» - Руслан Педан и Даниил Мироманов.

«Теперь в расположении «Дизеля» находятся семь игроков из КХЛ. В стане желто-синих - вратарь «леопардов» Олег Назаров, защитники Александр Титов, Артем Мальцев и два нападающих Иван Захарчук и Дмитрий Бойчук», - сообщили в пресс-службле ПХК «Дизель».

Следующий матч, в котором игроки обороны из фарм-клуба смогут себя проявить, пройдет 11 октября в городе Учалы. Подопечные Андрея Сидоренко сразятся с местным «Горняком».