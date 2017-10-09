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Спорт | Пензенские дзюдоисты завоевали два золота на мемориале в Тольятти

09.10.2017|10:28
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Пензенские дзюдоисты в минувшие выходные показали достойные результаты на открытых соревнованиях федерального и межрегионального уровней.

В Тольятти на мемориале воинов, погибших при исполнении служебного долга, среди 239 юношей и девушек 2004-2005 года рождения воспитанник пензенской школы Денис Кулагин занял первое место в весовой категории 46 кг.

На этом же турнире Дмитрий Николаев в весовой категории 60 кг завоевал золото, а Никита Крылов - бронзу.

На Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Балакове Саратовской области пензенцы также продемонстрировали хорошие результаты.

Альфия Дашкина удостоилась бронзы в весовой категории 70 кг, а Роман Кулыгин занял пятое место.

«По итогам мероприятия будут отобраны лучшие спортсмены на Первенство России - 2017, которое пройдет в Ялте», - сообщил ИА «ПензаИнформ» президент Федерации дзюдо Пензенской области Эдуард Копылов.

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Гость|09.10.2017 10:50|

Приятно читать, что молодое поколение занимается спортом и добивается положительных результатов... Спасибо тренерам, родителям и всем, кто поддерживает нужные начинания среди подрастающего поколения!

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