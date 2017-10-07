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Спорт | Следующий матч «Дизель» проведет в г. Учалы

07.10.2017|17:59
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Пензенский «Дизель» ни в чем не уступил лидеру чемпионата ВХЛ, а в серии буллитов и превзошел его. Поединок против санкт-петербургского «Динамо» сразу принял тягучий характер. Соперники навязали друг другу борьбу возле бортов и играли очень дисциплинированно, избегая удалений.

И все же именно игра в большинстве стала ключевой для определения победителя. Андрей Кузьмин в концовке второго периода открыл счет - 1:0 в пользу «Дизеля».

Однако питерцы на последних минутах ответили той же любезностью, реализовав численное большинство - 1:1.

Дополнительная пятиминутка сильнейшего не выявила, и команды стали соревноваться в серии послематчевых штрафных бросков.

Питерцы забросили одну шайбу, в то время как в составе «Дизеля» отличились Роман Людучин и Дмитрий Бойчук.

2:1 - «Дизель» одержал нелегкую победу над лидером и набрал очередные очки. Следующие матчи наша команда проведет на выезде. Ей предстоит турне по маршруту Учалы - Орск - Челябинск - Нижний Тагил.

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Гость|07.10.2017 20:19|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Х/К Дизель просто своим существованием уничтожил пол сотни дворовых подростковых клубов в котором занималось больше тысячи детей.Тысяча с лишним детей оказалось не удел благодаря тому,что эти добрые дяди обескровили бюджет города и на детей там элементарно не остаётся денег.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.Можно продолжать бесконечно.Также везде.Те кто должен зарабатывать,тупо отнимает деньги у самых незащищенных-ДЕТЕЙ.

Гость|07.10.2017 20:39|

Гость писал(a):

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Х/К Дизель просто своим существованием уничтожил пол сотни дворовых подростковых клубов в котором занималось больше тысячи детей.Тысяча с лишним детей оказалось не удел благодаря тому,что эти добрые дяди обескровили бюджет города и на детей там элементарно не остаётся денег.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.Можно продолжать бесконечно.Также везде.Те кто должен зарабатывать,тупо отнимает деньги у самых незащищенных-ДЕТЕЙ.

подтверждаю

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