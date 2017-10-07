07.10.2017 | 17:59

Пензенский «Дизель» ни в чем не уступил лидеру чемпионата ВХЛ, а в серии буллитов и превзошел его. Поединок против санкт-петербургского «Динамо» сразу принял тягучий характер. Соперники навязали друг другу борьбу возле бортов и играли очень дисциплинированно, избегая удалений.

И все же именно игра в большинстве стала ключевой для определения победителя. Андрей Кузьмин в концовке второго периода открыл счет - 1:0 в пользу «Дизеля».

Однако питерцы на последних минутах ответили той же любезностью, реализовав численное большинство - 1:1.

Дополнительная пятиминутка сильнейшего не выявила, и команды стали соревноваться в серии послематчевых штрафных бросков.

Питерцы забросили одну шайбу, в то время как в составе «Дизеля» отличились Роман Людучин и Дмитрий Бойчук.

2:1 - «Дизель» одержал нелегкую победу над лидером и набрал очередные очки. Следующие матчи наша команда проведет на выезде. Ей предстоит турне по маршруту Учалы - Орск - Челябинск - Нижний Тагил.