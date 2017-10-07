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Спорт | Пензенский «Дизель» обыграл питерское «Динамо» по буллитам - 2:1

07.10.2017|10:45
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В пятницу, 6 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду одержал победу над питерским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В напряженной игре с командой, которая занимает вторую позицию в турнирной таблице, счет удалось открыть дизелистам, правда, только в конце второго периода - отличился Андрей Кузьмин.

В третьей 20-минутке питерцы выровняли положение - 1:1, и до конца игры, а также в овертайме цифры на табло не менялись. В итоге исход поединка решили послематчевые буллиты, где точнее оказались подопечные Андрея Сидоренко.

После победы пензенский «Дизель» поднялся на одну строчку в таблице и в настоящее время по итогам десяти игр находится на 22-й позиции с десятью очками.

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Гость|07.10.2017 10:49|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Х/К Дизель просто своим существованием уничтожил пол сотни дворовых подростковых клубов в котором занималось больше тысячи детей.Тысяча с лишним детей оказалось не удел благодаря тому,что эти добрые дяди обескровили бюджет города и на детей там элементарно не остаётся денег.Ф/К Зенит просто своим существованием уничтожил около двадцати пяти дворовых подростковых клубов в котором занималось больше пятьсот детей.Можно продолжать бесконечно.Также везде.Те кто должен зарабатывать,тупо отнимает деньги у самых незащищенных-ДЕТЕЙ.

Гость|07.10.2017 11:24|

Сопьются голопузы от счастья теперь.

Но днища турнирной таблицы этой "команде" не избежать

Имя: Гость
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