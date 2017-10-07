07.10.2017 | 10:45

В пятницу, 6 октября, пензенский «Дизель» на домашнем льду одержал победу над питерским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

В напряженной игре с командой, которая занимает вторую позицию в турнирной таблице, счет удалось открыть дизелистам, правда, только в конце второго периода - отличился Андрей Кузьмин.

В третьей 20-минутке питерцы выровняли положение - 1:1, и до конца игры, а также в овертайме цифры на табло не менялись. В итоге исход поединка решили послематчевые буллиты, где точнее оказались подопечные Андрея Сидоренко.

После победы пензенский «Дизель» поднялся на одну строчку в таблице и в настоящее время по итогам десяти игр находится на 22-й позиции с десятью очками.