Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 окт 2017|19:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

Спорт | 14 октября в Пензе стартует чемпионат области по хоккею среди любителей

07.10.2017|17:04
Печать

На ледовой арене дворца спорта «Рубин» состоялся короткий, но важный турнир для Пензенской любительской хоккейной лиги. В нем приняли участие четыре команды. Эти соревнования стали подготовкой к открытию сезона. Организаторам нужно было посмотреть на физическое состояние игроков и команд.

«Это в преддверии любительского чемпионата любительской лиги, на базе третьей и четвертой лиги Пензы, в которой играют чистые любители, которые на коньках от года до пяти-семи лет», - рассказал организатор соревнований Дмитрий Лосев.

В хоккейном любительском сообществе региона существует четыре лиги. Первая - это бывшие профессионалы, не желающие выпускать клюшку из рук. Вторая - воспитанники спортивных школ и третья с четвертой - те, кто хотя бы в детстве занимался в хоккейной секции.

Всего же в предстоящем сезоне в чемпионате области примут участие 26 команд, которые порой формируются случайным образом.

«Человек заходит в магазин, встречает друга, узнает, что есть такая лига. Оделись, покатались, понравилось. Вот так прогрессируют потихоньку, опыта набираются», - Дмитрий Лосев.

Первые основные игры чемпионата Пензенской области по хоккею с шайбой среди любителей начнутся 14 октября во дворце спорта «Рубин».

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!