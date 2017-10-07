07.10.2017 | 17:04

На ледовой арене дворца спорта «Рубин» состоялся короткий, но важный турнир для Пензенской любительской хоккейной лиги. В нем приняли участие четыре команды. Эти соревнования стали подготовкой к открытию сезона. Организаторам нужно было посмотреть на физическое состояние игроков и команд.

«Это в преддверии любительского чемпионата любительской лиги, на базе третьей и четвертой лиги Пензы, в которой играют чистые любители, которые на коньках от года до пяти-семи лет», - рассказал организатор соревнований Дмитрий Лосев.

В хоккейном любительском сообществе региона существует четыре лиги. Первая - это бывшие профессионалы, не желающие выпускать клюшку из рук. Вторая - воспитанники спортивных школ и третья с четвертой - те, кто хотя бы в детстве занимался в хоккейной секции.

Всего же в предстоящем сезоне в чемпионате области примут участие 26 команд, которые порой формируются случайным образом.

«Человек заходит в магазин, встречает друга, узнает, что есть такая лига. Оделись, покатались, понравилось. Вот так прогрессируют потихоньку, опыта набираются», - Дмитрий Лосев.

Первые основные игры чемпионата Пензенской области по хоккею с шайбой среди любителей начнутся 14 октября во дворце спорта «Рубин».