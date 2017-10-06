06.10.2017 | 17:55

Первая часть соревнований по художественной гимнастике «Надежды России» завершена. Этот турнир стал самым крупным из всех, что проводились осенью на сурском ковре.

«На этих соревнованиях очень много команд от субъектов Российской Федерации - 60. Всего 330 участниц», - сообщила главный судья Ольга Ушакова.

Хозяйки турнира выглядели достойно в столь представительной компании. Местная команда заняла седьмое место в общем зачете.

Победили же признанные фаворитки - москвички, обошедшие по баллам главных конкуренток из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга.

В упражнении с пятью скакалками столичные гимнастки тоже были сильнее соперниц, зато в комбинации с десятью булавами нижегородки сумели взять реванш и выиграли золото.