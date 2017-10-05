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Спорт | Пенза приняла соревнования по художественной гимнастике среди мальчиков

05.10.2017|17:03
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Во дворце спорта «Буртасы» стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» среди юношей. Традиционные девичьи показательные выступления с булавами и лентами отошли на второй план.

Нелегко мужчинам заниматься женским видом спорта: парням пока не хватает изящества.

«Сейчас это развивается, мы хотим, чтобы у нас в художественной гимнастике появилось такое направление, чтобы привлечь больше зрителей», - пояснила главный судья соревнований Ольга Ушакова.

В России мужской вариант художественной гимнастики начал развиваться с 2016 года. В Пензе мальчиков, увлеченных таким изяществом, пока нет - на состязаниях выступили иногородние спортсмены.

Тем, кто наблюдал за процессом, понравилось.

«Новое всегда интересно. Приживется или нет - неизвестно», - отметила одна из зрительниц.

Будущее художественной гимнастики в России теперь в сильных мужских руках.

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Гость|05.10.2017 19:24|

Мальчики-зайчики.

Главное:они любят друг друга!

Гость|05.10.2017 19:25|

penzainform.ru писал(a):

Нелегко мужчинам заниматься женским видом спорта
Мир точно катится в скорый ад...

Гость|05.10.2017 19:25|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе мальчиков, увлеченных таким изяществом, пока нет
Надеюсь и не будет.Этого у нас не должно быть.

Гость|05.10.2017 19:27|

penzainform.ru писал(a):

В Пензе мальчиков, увлеченных таким изяществом, пока нет - на состязаниях выступили иногородние спортсмены.
А также голландские мальчики... и из прогрессивной европы.

Гость|05.10.2017 19:31|

Первыми этот ВИД "спорта" начали развивать гомосексуалисты из Голландии.

Гость|05.10.2017 19:34|

penzainform.ru писал(a):

Будущее художественной гимнастики в России теперь в сильных мужских руках.
А главное ещё и богатых мужских руках, доподлинно известно что именно миллионеры-гомосексуалисты из Европы начинали продвигать этот вид примерно с 2010-2011 года.

Гость|05.10.2017 19:43|

В ГОСДУМЕ ПРОДВИГАЮТ ЭТУ ГОМОСЯТИНУ.НИЧЕГО НЕ ЧУРАЮТСЯ,ЧТОБЫ МЕДАЛЬКУ ВЫИГРАТЬ.Я БЫ ГЛАВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПРОВОДИЛ БЫ В ЧЕЧНЕ ИЛИ ДАГЕСТАНЕ,ЧТОБЫ ЭТОМУ, ТАМ МЕСТНЫЕ, ВЫПИСАЛИ ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ.

Гость|05.10.2017 20:02|

Я впервые в жизни влюбился в маальчика!

Пётр Кузьмич Шнягин, пенсионер.

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