05.10.2017 | 17:03

Во дворце спорта «Буртасы» стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» среди юношей. Традиционные девичьи показательные выступления с булавами и лентами отошли на второй план.

Нелегко мужчинам заниматься женским видом спорта: парням пока не хватает изящества.

«Сейчас это развивается, мы хотим, чтобы у нас в художественной гимнастике появилось такое направление, чтобы привлечь больше зрителей», - пояснила главный судья соревнований Ольга Ушакова.

В России мужской вариант художественной гимнастики начал развиваться с 2016 года. В Пензе мальчиков, увлеченных таким изяществом, пока нет - на состязаниях выступили иногородние спортсмены.

Тем, кто наблюдал за процессом, понравилось.

«Новое всегда интересно. Приживется или нет - неизвестно», - отметила одна из зрительниц.

Будущее художественной гимнастики в России теперь в сильных мужских руках.