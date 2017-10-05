Во дворце спорта «Буртасы» стартовали Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Надежды России» среди юношей. Традиционные девичьи показательные выступления с булавами и лентами отошли на второй план.
Нелегко мужчинам заниматься женским видом спорта: парням пока не хватает изящества.
«Сейчас это развивается, мы хотим, чтобы у нас в художественной гимнастике появилось такое направление, чтобы привлечь больше зрителей», - пояснила главный судья соревнований Ольга Ушакова.
В России мужской вариант художественной гимнастики начал развиваться с 2016 года. В Пензе мальчиков, увлеченных таким изяществом, пока нет - на состязаниях выступили иногородние спортсмены.
Тем, кто наблюдал за процессом, понравилось.
«Новое всегда интересно. Приживется или нет - неизвестно», - отметила одна из зрительниц.
Будущее художественной гимнастики в России теперь в сильных мужских руках.
Мальчики-зайчики.
Главное:они любят друг друга!