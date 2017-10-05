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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» завершат домашнюю серию игрой с командой «Динамо»

05.10.2017|16:10
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Хоккеисты «Дизеля» в очередном матче чемпионата ВХЛ встретились с одним из лидеров - санкт-петербургской «СКА-Невой». По традиции пропустили первыми уже на третьей минуте. Правда, вскоре отыгрались - Иван Захарчук отличился в меньшинстве.

«Команда сегодня была совсем другая, хотели победить. Но мы начинаем третий матч с гандикапа, а потом тяжело все это догонять», - отметил главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Дизелисты, благодаря голу Александра Тарасова, после первого периода вели - 2:1, но затем стала подводить игровая дисциплина. Питерцы хозяев прощать не собирались: по разу во второй и третьей 20-минутке они реализовали численное большинство. Итог поединка - поражение пензенской команды со счетом 2:3.

«В третьем периоде сыграли грамотно, хорошо на контратаках. Очень рад, что довели до конца», - подытожил главный тренер ХК «СКА-Нева» Евгений Попихин.

В пятницу, 6 октября, «Дизель» завершит домашнюю серию. Соперником станет еще один лидер из Северной столицы - санкт-петербургское «Динамо».

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Гость|05.10.2017 19:09|

Михалыч. Сам. Гандикап.

Гость|05.10.2017 19:12|

Круто

Гость|05.10.2017 19:14|

Слава единой россии

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