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Спорт | Хоккеисты «Дизеля» в Пензе уступили команде «СКА-Нева» - 2:3

05.10.2017|09:22
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В среду, 4 октября, пензенский «Дизель» проиграл команде «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга в рамках домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Первую шайбу забили соперники: на третьей минуте встречи армейцам удалось огорчить Антона Кислицына и открыть счет.

Через несколько минут хозяева площадки нанесли ответный удар, а в конце первого периода еще раз огорчили голкипера «СКА-Невы» Алексея Мельничука - 2:1.

Однако противник сумел не только отыграться, но и обойти подопечных Андрея Сидоренко. Во второй и третьей 20-минутках армейцы еще по разу зажгли красный свет за воротами Кислицына. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу гостей.

В настоящее время после 9 игр пензенский «Дизель» по-прежнему находится на 23-й позиции в турнирной таблице с 8 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|05.10.2017 09:31|

опять команда лузеров продула?

Когда РАЗГОНЯТЬ уже будем?

Как голопузики оправдают этот слив?

Там билеты по 5000 еще не сделали? Думаю давно пора!

Гость|05.10.2017 09:32|

Очередной блин министра спорта, вся поляна в лепешках...

Гость|05.10.2017 09:34|

Да... Кабельскому Григорию Ефимовичу надо срочно что то менять....

Гость|05.10.2017 09:37|

Фанаты еще не протрезвели с горестного перепоя?

что-то не видать хвалебных од этой "команде".

Но шансы еще есть, всего-то 23 е место. Днище еще не достигнуто!

Гость|05.10.2017 09:37|

Гость писал(a):

05.10.2017 09:34|

Да... Кабельскому Григорию Ефимовичу надо срочно что то менять....

Наверное, место работы...

Имя: Гость
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