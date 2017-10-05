В среду, 4 октября, пензенский «Дизель» проиграл команде «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга в рамках домашней серии чемпионата Высшей хоккейной лиги.
Первую шайбу забили соперники: на третьей минуте встречи армейцам удалось огорчить Антона Кислицына и открыть счет.
Через несколько минут хозяева площадки нанесли ответный удар, а в конце первого периода еще раз огорчили голкипера «СКА-Невы» Алексея Мельничука - 2:1.
Однако противник сумел не только отыграться, но и обойти подопечных Андрея Сидоренко. Во второй и третьей 20-минутках армейцы еще по разу зажгли красный свет за воротами Кислицына. Итоговый счет матча - 3:2 в пользу гостей.
В настоящее время после 9 игр пензенский «Дизель» по-прежнему находится на 23-й позиции в турнирной таблице с 8 очками.
опять команда лузеров продула?
Когда РАЗГОНЯТЬ уже будем?
Как голопузики оправдают этот слив?
Там билеты по 5000 еще не сделали? Думаю давно пора!