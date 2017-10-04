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Спорт | В Пензе определяют лучших пловцов на чемпионате и первенстве области

04.10.2017|18:31
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Сильнейшие пловцы региона борются за медали чемпионата и первенства области, которые в эти дни проходят на базе дворца спорта «Дельфин». Здесь собрались более 200 спортсменов из Пензы, Заречного, Кузнецка, Городища, Нижнего Ломова и Мокшана.

Девушки от 2002 года рождения, а также юноши 16 лет и старше разыгрывают награды в 18 дисциплинах.

Эти соревнования немного отличаются от предыдущих. «Все предстоящие старты будут проводиться в коротком бассейне, длина дорожки - 25 метров. И областной чемпионат проводится по этой же программе», - пояснила главный судья Ольга Суркова.

Победители этих состязаний войдут в состав команды, которая будет представлять Пензенскую область на чемпионате и первенстве Поволжья. Сильнейшие пловцы, среди которых Виктория Андреева, Александр Харланов и Роман Ларин, уже стали первыми на региональном этапе. А теперь они планируют одержать победу и на окружном.

Кстати, пройдут окружные соревнования в конце октября в Пензе - во дворце спорта «Сура».

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