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Спорт | Конькобежец Денис Айрапетян выступит на этапе Кубка мира в Голландии

04.10.2017|16:43
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Пензенский конькобежец Денис Айрапетян выступит на этапе Кубка мира по шорт-треку, который будет проходить с 5 по 8 октября голландском Дордрехте.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, третий и четвертый этапы кубка мира пройдут 9-12 ноября в Шанхае (Китай) и 16-19 ноября в Сеуле (Южная Корея).

По итогам всей серии определятся квоты стран на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

На Кубке мира по шорт-треку, проходившем в Минске в феврале, Денис Айрапетян завоевалсеребро, отличившись в последний соревновательный день шестого, завершающего этапа.

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