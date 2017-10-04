04.10.2017 | 16:43

Пензенский конькобежец Денис Айрапетян выступит на этапе Кубка мира по шорт-треку, который будет проходить с 5 по 8 октября голландском Дордрехте.

Как сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта, третий и четвертый этапы кубка мира пройдут 9-12 ноября в Шанхае (Китай) и 16-19 ноября в Сеуле (Южная Корея).

По итогам всей серии определятся квоты стран на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

На Кубке мира по шорт-треку, проходившем в Минске в феврале, Денис Айрапетян завоевалсеребро, отличившись в последний соревновательный день шестого, завершающего этапа.