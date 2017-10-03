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Спорт | Пензенский «Дизель» уступил «Рязани» по буллитам - 2:3

03.10.2017|09:08
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В понедельник, 2 октября, пензенский «Дизель» во втором матче домашней серии в рамках чемпионата Высшей хоккейной лиги проиграл ХК «Рязань» по буллитам.

В основное время соперники забросили по две шайбы в ворота друг друга. В овертайме счет не изменился, поэтому исход поединка решался в послематчевых буллитах, где точнее оказался противник. Итоговый счет игры - 3:2 в пользу рязанцев.

«Второй матч начинаем с гандикапа в две шайбы и только после 0:2 включаемся. Говорили, объясняли хоккеистам, что нужно сделать. Пока достучаться до игроков не можем», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

Он отметил, что дома хочется добиваться побед, и подчеркнул: шансы были очень хорошие, опасные моменты нужно было реализовывать.

«Игру вытянули, но по буллитам не сработали. Вторые буллиты мы не можем забить, и голы, конечно, пропускаем очень легкие, даем сопернику пропускать, а нам каждое взятие ворот достается огромным трудом», - заключил Андрей Сидоренко.

После восьми игр пензенская команда занимает 23-ю строчку турнирной таблицы чемпионата ВХЛ с 8 очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|03.10.2017 09:14|

Что то убогого разгоняльшика не слышно, еще не проснулся? )

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