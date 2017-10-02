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Спорт | «Зенит» обыграл подмосковный «Сатурн» со счетом 1:0

02.10.2017|15:18
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В матче с подмосковным «Сатурном» футболисты «Зенита» прервали свою черную полосу. В успех команды верили только самые преданные болельщики, ведь сине-бело-зеленые занимали последнюю строчку в таблице дивизиона, в то время как соперники из Раменского уверенно входили в лидирующую тройку.

Но уже в первом тайме пензенцы показали себя неуступчивым противником. Хозяева не только успешно разрушали чужие атаки, но и создавали свои моменты, отличиться могли Владислав Ослоновский, Герман Онугха, Максим Гайдуков.

После перерыва гости перехватили инициативу и пошли вперед, предоставив возможность зенитовцам действовать на контратаках. Одна из них на последней минуте привела к голу.

Вначале удар Ослоновского парировал вратарь. У наших игроков оставался один шанс, и они им воспользовались. Давид Гатикоев после розыгрыша углового вколотил мяч в сетку. И тут же прозвучал финальный свисток, который зафиксировал невероятную победу «Зенита» над лидером со счетом 1:0.

Набранные очки позволили пензенской дружине перебраться на 12-е место в турнирной таблице.

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Гость|02.10.2017 18:41|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ЧТО ЗАРАБОТАЛИ,ТО И РАЗДАТЬ.ВОТ ПУСТЬ РАЗДЕЛЯТ ТРИ ОЧКА НА ВСЕХ.

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА.

Имя: Гость
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