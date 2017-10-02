02.10.2017 | 15:18

В матче с подмосковным «Сатурном» футболисты «Зенита» прервали свою черную полосу. В успех команды верили только самые преданные болельщики, ведь сине-бело-зеленые занимали последнюю строчку в таблице дивизиона, в то время как соперники из Раменского уверенно входили в лидирующую тройку.

Но уже в первом тайме пензенцы показали себя неуступчивым противником. Хозяева не только успешно разрушали чужие атаки, но и создавали свои моменты, отличиться могли Владислав Ослоновский, Герман Онугха, Максим Гайдуков.

После перерыва гости перехватили инициативу и пошли вперед, предоставив возможность зенитовцам действовать на контратаках. Одна из них на последней минуте привела к голу.

Вначале удар Ослоновского парировал вратарь. У наших игроков оставался один шанс, и они им воспользовались. Давид Гатикоев после розыгрыша углового вколотил мяч в сетку. И тут же прозвучал финальный свисток, который зафиксировал невероятную победу «Зенита» над лидером со счетом 1:0.

Набранные очки позволили пензенской дружине перебраться на 12-е место в турнирной таблице.