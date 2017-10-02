Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|2 окт 2017|16:33
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.91  |  $  57.81
 

Спорт | Защитник Иван Воробьев отозван из «Дизеля» клубом «Сочи»

02.10.2017|15:54
Печать

Защитник Иван Воробьев не будет принимать участие в предстоящих домашних матчах «Дизеля»: он отозван клубом-партнером «Сочи». Информация об этом появилась на официальном сайте пензенской команды.

«На основании партнерского договора о сотрудничестве в сезоне-2017/2018 хоккейный клуб «Сочи» вернул защитника в свое расположение», - пояснили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В расположение пензенского клуба из Сочи на основании партнерского соглашения прибыли защитник Артем Мальцев и форвард Иван Захарчук.

«Таким образом, теперь в составе «Дизеля» будут выступать пять игроков «леопардов»: вратарь Олег Назаров, защитники Александр Титов, Артем Мальцев, нападающие Иван Захарчук и Дмитрий Бойчук», - уточнили в пресс-службе.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
0
0
0
0
 
Гость|02.10.2017 16:26|

Это хорошо или плохо для нас, пензенцев?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!