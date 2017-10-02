02.10.2017 | 15:54

Защитник Иван Воробьев не будет принимать участие в предстоящих домашних матчах «Дизеля»: он отозван клубом-партнером «Сочи». Информация об этом появилась на официальном сайте пензенской команды.

«На основании партнерского договора о сотрудничестве в сезоне-2017/2018 хоккейный клуб «Сочи» вернул защитника в свое расположение», - пояснили в пресс-службе ПХК «Дизель».

В расположение пензенского клуба из Сочи на основании партнерского соглашения прибыли защитник Артем Мальцев и форвард Иван Захарчук.

«Таким образом, теперь в составе «Дизеля» будут выступать пять игроков «леопардов»: вратарь Олег Назаров, защитники Александр Титов, Артем Мальцев, нападающие Иван Захарчук и Дмитрий Бойчук», - уточнили в пресс-службе.