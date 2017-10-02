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Спорт | Пензенский «Зенит» одержал первую домашнюю победу

02.10.2017|11:32
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Пензенский «Зенит» одержал долгожданную победу в первенстве России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Центр». В субботу, 30 сентября, пензенцы на домашнем поле обыграли «Сатурн» из подмосковного «Раменского».

«Мы встречались с одним из лидеров турнира, занимающим третье место в таблице. И, надо сказать, что это был лучший матч в сезоне, несмотря на то, что два центральных защитника не смогли принять участие по состоянию здоровья», - сообщил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

По ходу игры соперники вели обоюдные атаки, создавая опасные моменты у ворот друг друга, но до реализации не дошло. В добавленное время, буквально на последних секундах встречи, Давиду Гатикоеву все-таки удалось пробить голкипера гостей - 1:0 в пользу «Зенита».

«Первая домашняя победа очень важна для нас в психологическом плане: мы ушли с последнего места турнирной таблицы. Наконец-то ребята проявили стойкость и выдержку. Кстати, в матче с новомосковским «Химиком» мы тоже победили на последних минутах. Это говорит о хорошей физической подготовке команды», - объяснил Николай Шумилин.

7 октября зенитовцам предстоит встретиться с «Энергомашем» в Белгороде. Следующая домашняя игра состоится 14 октября, пензенцы выступят против липецкого «Металлурга».

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