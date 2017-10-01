01.10.2017 | 16:13

Ученики 67-й школы не боятся разумных физических нагрузок, а потому никогда не пропускают губернаторские тесты, которые были введены 10 лет назад. Задания несложные.

«Поднимания туловища за 30 секунд, челночный бег, прыжок в длину с места и гибкость», - сообщила учитель физической культуры школы № 67 Кристина Краснова.

«Каждый год я участвую в губернаторских тестах, я чувствую, что каждый год улучшаю свои результаты. Мне это очень нравится», - рассказал ученик школы № 67 Михаил Журавлев.

Нормативы зависят от возраста. Они под силу и детям, и взрослым, поэтому на своеобразный экзамен по физической культуре некоторые приходят целыми семьями. Так, например, сделали Юрловы.

«Мы любим заниматься спортом. В этой школе училась когда-то я, учился мой младший брат, а теперь моя дочь пошла в первый класс», - поделилась пензячка.

Губернаторские тесты проводились во всех школах области. В этом году они были приурочены к всероссийским соревнованиям учащихся «Президентские состязания».