01.10.2017 | 15:04

В субботу, 30 сентября, пензенская «Лагуна-УОР» в рамках чемпионата России по мини-футболу встретилась в Москве с местным СК «МосПолитех». Команды сыграли вничью.

«После обидного поражения накануне наши девушки сумели оказать хозяйкам площадки достойное сопротивление. Они открыли счет на 30-й минуте - отличилась Мария Крупина», - сообщили в пресс-службе «Лагуны-УОР».

Однако под занавес встречи - на 39-й минуте - московские футболистки сумели забить ответный гол - 1:1, и больше счет уже не менялся.

Таким образом «Лагуна-УОР» заработала первые очки в чемпионате.