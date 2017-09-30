30.09.2017 | 17:09

Около 70 парней и девушек принимали участие в молодежной игре «Ориентир».

«Проходит она в нашем городе в восьмой раз. Называлась по-разному, но цель всегда одна и та же: познакомить ребят с родным городом, нацелить на здоровый образ жизни и активный досуг», - подчеркнула организатор игры «Ориентир» Лидия Петрова.

На старт этого квеста вышли школьники и учащиеся учреждений профессионального образования в возрасте от 15 до 19 лет. Так как маршрут игры проходил по оживленным улицам, до начала соревнований все участники прослушали инструктаж по технике безопасности. 11 командам (в каждой по шесть человек) предстояло побороться как в скорости, так и в знании улиц города.

Кстати, у некоторых участников именно второй пункт вызвал сложности. Например, Алексей Сумин живет в Пензе недавно, он приехал сюда учиться. Раньше воспитанник колледжа современных технологий переработки и бизнеса увлекался ориентированием, правда, в другой местности.

«Обычно у нас искали по лесу. Меня первый раз позвали сюда от колледжа», - рассказал Алексей.

На первом этапе участников игры ждало творческое задание. Нужно было сделать из бумаги журавлей, а затем добежать до одноименного сквера. Команду-победительницу ждали диплом и призы от Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы.