30.09.2017 | 17:55

В районе Олимпийской аллеи прошли традиционные соревнования по спортивному ориентированию, посвященные памяти Виктора Горбункова, который много лет проработал педагогом дополнительного образования на Пензенской областной станции юных туристов.

На десятый, юбилейный турнир собрались около 200 школьников из Шемышейского, Городищенского, Мокшанского районов, а также представители Пензы и Заречного.

«За 15 минут участникам требуется пройти контрольные пункты. За каждый пункт они получают баллы», - сообщила педагог-организатор Пензенской областной станции юных туристов Юлия Горбунова.

От их количества зависит результат атлета на финише. Найти КП среди деревьев школьникам помогала карта местности. Участница соревнований Мария Никитина считает, что разобраться в ней несложно, тем более для тех, кто занимается ориентированием много лет. Кстати, осенний дождь для спортсменов со стажем помехой не стал.

«Хочется выйти в лес и пробежаться! Это определенный способ борьбы с депрессией», - отметила Мария.

Победители и призеры соревнований по спортивному ориентированию получили заслуженные награды.