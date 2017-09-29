29.09.2017 | 16:18

Третий раз в Пензенской области сезон открывает Детская лига плавания «Поволжье». В бассейне «Дельфин» собрались около 500 участников первенства в возрасте от 9 до 14 лет из разных городов страны.

«В наших соревнованиях может участвовать любой ребенок, у которого есть справка. Это очень здорово. Количество участников говорит о том, что это востребованно», - сообщил председатель правления Детской лиги плавания «Поволжье» Дмитрий Беляков.

Кстати, география участников соревнований растет с каждым годом. В Пензу приезжают спортсмены не только из Поволжья. Например, Дарья Банных представляет Свердловскую область. Плаванием начала заниматься три года назад.

«Я не хотела бегать, не хотела на гимнастику, а именно - плавание», - подчеркнула Дарья.

В течение нескольких дней юные пловцы разыграют более 100 комплектов наград в индивидуальных дисциплинах.

О том, как добиться высоких результатов в спорте, знает участница двух олимпиад Виктория Андреева.

«Упорство, терпение. Главное - слушать тренера. Желаю, чтобы с тренером у спортсмена был тандем, тогда и будут хорошие результаты», - отметила Виктория.