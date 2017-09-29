29.09.2017 | 16:52

Люди видят идеального полицейского профессионально подкованным, отзывчивым, добропорядочным и, конечно же, сильным. В случае необходимости он должен защитить и себя, и граждан.

Пензенские блюстители закона доказали, что обезвредить преступника для них не проблема. На Всемирных играх полицейских и пожарных два представителя Сурского края вошли в число лучших. Инспектор областного УМВД Максим Шепелев взял бронзу в соревнованиях по дзюдо. В решающей схватке он одолел американца.

Мужчина признался, что самая сложная встреча была с коллегой из Канады. «Это была первая схватка, а первая всегда тяжелая, после нее становится легче», - отметил Максим.

Другой пензенец - подполковник полиции Павел Щеглов - на всемирных играх завоевал сразу три медали: в жиме лежа и дзюдо он стал вторым, а в пауэрлифтинге - третьим. Свои успехи выдающимися он не считает.

«Любой сотрудник, который работает в этой системе, должен быть профпригоден. Профпригодность начинается с простых вещей: с навыков, позволяющих пресечь преступление, задержать правонарушителя, уверенно себя чувствовать», - подчеркнул Павел Щеглов.