Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 сен 2017|20:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  68.45  |  $  58.02
 

Спорт | Пензенцы стали призерами на Всемирных играх полицейских

29.09.2017|16:52
Печать

Люди видят идеального полицейского профессионально подкованным, отзывчивым, добропорядочным и, конечно же, сильным. В случае необходимости он должен защитить и себя, и граждан.

Пензенские блюстители закона доказали, что обезвредить преступника для них не проблема. На Всемирных играх полицейских и пожарных два представителя Сурского края вошли в число лучших. Инспектор областного УМВД Максим Шепелев взял бронзу в соревнованиях по дзюдо. В решающей схватке он одолел американца.

Мужчина признался, что самая сложная встреча была с коллегой из Канады. «Это была первая схватка, а первая всегда тяжелая, после нее становится легче», - отметил Максим.

Другой пензенец - подполковник полиции Павел Щеглов - на всемирных играх завоевал сразу три медали: в жиме лежа и дзюдо он стал вторым, а в пауэрлифтинге - третьим. Свои успехи выдающимися он не считает.

«Любой сотрудник, который работает в этой системе, должен быть профпригоден. Профпригодность начинается с простых вещей: с навыков, позволяющих пресечь преступление, задержать правонарушителя, уверенно себя чувствовать», - подчеркнул Павел Щеглов.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!