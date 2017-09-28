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Спорт | В Пензе впервые пройдет турнир по художественной гимнастике среди мужчин

28.09.2017|13:25
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5-6 октября во дворце спорта «Буртасы» в рамках Всероссийских соревнований «Надежды России» впервые пройдет турнир по художественной гимнастике среди мужчин.

В программе - индивидуальные выступления, групповые упражнения, а также смешанные парные упражнения (мальчик и девочка).

Индивидуально выступать будут мастера спорта 2001 года рождения и старше, кандидаты в мастера спорта 2002-2004 года рождения, спортсмены 1-го и 2-го разрядов 2005-2006 года рождения.

Смешанные пары будут составлены из мастеров спорта 2002 года рождения и старше, кандидатов в мастера спорта 2002-2004 года рождения и спортсменов 2005-2006 года рождения.

«По мнению хореографа-постановщика сборной России по художественной гимнастике Екатерины Сиротиной, которая сейчас активно развивает это направление, многие ошибаются, считая этот вид спорта женоподобным. Мужская гимнастика - это симбиоз спортивной гимнастики, акробатики и циркового искусства», - сообщили в СШОР по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

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Гость|28.09.2017 13:56|

)))пидоры!)))

Гость|28.09.2017 13:58|

АНЕКДОТ Мужчины - худгимнасты, женщины - футболисты, тяжелоатлеты и боксеры.

Имя: Гость
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