28.09.2017 | 15:25

На Кубке мира по кикбоксингу воспитанники подросткового клуба «Восход» завоевали две золотые медали и одну серебряную. Пензенские спортсмены впервые добились таких высоких результатов.

Соревнования проходили в конце сентября в Анапе. За победу боролись около 900 атлетов из разных стран мира. Никита Богданов дважды поднимался на верхнюю ступень пьедестала.

«Первый бой выиграл досрочно во втором раунде, 11:1 по счету. В полуфинале также выиграл досрочно: боец снялся во втором раунде. И в третьем тоже досрочно», - рассказал Никита.

А вот его одноклубник Данила Заведеев остановился в одном шаге от победы. В финале он уступил сопернику из Новороссийска.

«Не хватило немножко сил. Будем теперь готовиться, тренироваться, чтобы выигрывать на дальнейших соревнованиях», - отметил Данила.

Кстати, к Кубку мира спортсмены готовились целенаправленно. Тренер Роман Заведеев сделал основной упор на технику бойцов.

«Поработали над руками, и все сработало идеально. Это был решающий момент, что ребята подтянули ближний бой. Надеемся, это у них только ступенька к их дальнейшим достижениям», - отметил тренер.

Сейчас сурские кикбоксеры готовятся к чемпионату России. В случае удачного выступления они будут представлять нашу страну уже на первенстве мира.