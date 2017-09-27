27.09.2017 | 15:04

В Пензе проходят репетиции торжественного открытия Всероссийской спартакиады пенсионеров. Нужно организовать синхронное движение 1 300 человек, включая детей от пяти лет и ветеранов.

Хореограф-постановщик Лариса Алексеева две недели репетировала церемонию открытия на разных площадках. Сейчас приступила к финальной стадии - в зале дворца спорта «Буртасы», где и пройдет мероприятие. Свою работу она назвала «Поколение победителей» в честь участников спартакиады, молодость которых пришлась на 60-70-е годы.

«Это были люди, которые были близко к Великой Победе, победам НХЛ и КХЛ в 1972 году. Это поколение победителей, этому все и посвящено. Больше никаких секретов не буду раскрывать. Будет интересно!» - сообщила Лариса Алексеева.

«К нам едет столько гостей - 71 регион! Это рекордное число для такого мероприятия. Едут из семи стран. Конечно, это масштабное мероприятие, мы делаем все, чтобы соревнования прошли на очень высоком уровне», - отметил министр спорта и физической культуры области Григорий Кабельский.

Церемония открытия спартакиады пройдет 29 сентября в 19:00.