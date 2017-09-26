26.09.2017 | 14:52

В Таганроге пензенская «Империя» и местная «Булава» сыграли вничью первый матч серии за 7-е место чемпионата России по регби 2017 года.

«В Таганрог «Империя» отправилась в неоптимальном составе, который смело можно было называть экспериментальным. Более того, команде предстояло провести матч вообще без запасных игроков. Несмотря на это, все 15 человек, проведшие на поле 80 минут, показали настоящий характер, силу воли и стремление к победе», - сообщили в пресс-службе РК «Империя».

Счет в матче открыли пензенцы: авторами попыток стали Алексей Титов и Дмитрий Горбунков. Затем Кирилл Коняхин был точен на двух реализациях - 14:0.

Однако «Булава» уже до конца первого тайма сократила отрыв в два раза, а во втором перехватила инициативу и сначала сравняла счет, а потом вышла вперед - 19:14.

Игроки «Империи», несмотря на усталость, все же нашли в себе силы и провели атаку, которая завершилась попыткой в исполнении Дмитрия Горячева. Счет стал ничейным и остался таким до конца матча - 19:19.

«Таким образом, в ответном матче в Пензе все начнется, как говорится, с чистого листа. Игра пройдет 1 октября, начало в 16:00», - добавили в пресс-службе.