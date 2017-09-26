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Спорт | Надежда Бажина и Валерия Белова вызваны на сборы в Сочи

26.09.2017|11:04
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Пензенские прыгуньи в воду Надежда Бажина и Валерия Белова вызваны на тренировочные мероприятия в составе сборной России.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, сборы пройдут с 1 по 19 октября в Сочи.

Воспитанницы центра спортивной подготовки не раз демонстрировали свои успехи на соревнованиях различного уровня.

Так, Надежда Бажина завоевала медаль высшей пробы на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который проходил с 12 по 18 июня в Киеве.

Валерия Белова на тех же соревнованиях, выступая в паре с Юлией Тимошининой в синхронных прыжках с 10-метровой вышки, взяла серебряную медаль.

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