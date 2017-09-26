26.09.2017 | 12:15

Житель Пензы Роман Чекин стал победителем фестиваля подводной охоты, состоявшегося в Саратовской области в минувшие выходные.

Как сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, в этом году на базе «Авангард» в Усовке собрались более 150 человек - любители подводной охоты с семьями и просто ценители активного отдыха из Саратовской области, Москвы, Пензы, Твери, Владимира, Волгограда и Перми.

В воскресенье, 24 сентября, прошли состязания подводных охотников. В Волгу погружались 62 спортсмена, в том числе две девушки. Несмотря на то, что из-за сильного ветра и волны, которые наблюдались накануне, видимость в воде сильно упала, охотникам удалось добыть трофеи. К вечеру они представили в зачет по одной рыбе максимального веса по различным номинациям.

Самая крупная добыча оказалась у пензенца Романа Чекина - он принес на взвешивание сома весом около 9 кг.

Второе место занял саратовец Петр Богов, добывший щуку весом почти 7 кг, а третье - москвич Илья Дерябкин, добывший сазана весом около 5 кг.

«После торжественного награждения, где победителям вручили подводное и туристическое снаряжение, состоялся традиционный сбор средств, которые пойдут на закупку малька и зарыбление Волги», - сообщает пресс-служба комитета.