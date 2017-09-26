Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 сен 2017|13:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.02  |  $  57.52
 

Спорт | На фестивале подводных охотников пензяк выловил 9-килограммового сома

26.09.2017|12:15
Печать

Житель Пензы Роман Чекин стал победителем фестиваля подводной охоты, состоявшегося в Саратовской области в минувшие выходные.

Как сообщает комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, в этом году на базе «Авангард» в Усовке собрались более 150 человек - любители подводной охоты с семьями и просто ценители активного отдыха из Саратовской области, Москвы, Пензы, Твери, Владимира, Волгограда и Перми.

В воскресенье, 24 сентября, прошли состязания подводных охотников. В Волгу погружались 62 спортсмена, в том числе две девушки. Несмотря на то, что из-за сильного ветра и волны, которые наблюдались накануне, видимость в воде сильно упала, охотникам удалось добыть трофеи. К вечеру они представили в зачет по одной рыбе максимального веса по различным номинациям.

Самая крупная добыча оказалась у пензенца Романа Чекина - он принес на взвешивание сома весом около 9 кг.

Второе место занял саратовец Петр Богов, добывший щуку весом почти 7 кг, а третье - москвич Илья Дерябкин, добывший сазана весом около 5 кг.

«После торжественного награждения, где победителям вручили подводное и туристическое снаряжение, состоялся традиционный сбор средств, которые пойдут на закупку малька и зарыбление Волги», - сообщает пресс-служба комитета.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!