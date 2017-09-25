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Спорт | В Заречном завершился традиционный танцевальный турнир «Фейерверк»

25.09.2017|15:58
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«Фейерверк» над Заречным вспыхнул в 25-й раз. Танцевальный турнир под таким названием вновь собрал замечательные дуэты со всех уголков страны. На паркет вышли и юные пары, и авторитетные спортсмены.

«Огромное количество пар, представительных пар! То есть у нас с вами 43 клуба из 23 городов России», - сообщил организатор турнира «Фейерверк-2017» Константин Безроднов.

На церемонии открытия чествовали новоиспеченных мастеров спорта - Михаила Сарматова и Ирину Баталову. Зареченцам были вручены удостоверения и значки. Заслуженные поздравления получили юбиляры - руководители клуба «Звездопад», бессменные организаторы турнира Константин Безроднов и Ольга Лосева.

«Собирают абсолютно феноменальную судейскую бригаду, феноменальные пары, которые выступают на танцевальной площадке в качестве показательных выступлений. Молодые таланты радуют нас своими движениями, эмоциями, костюмами», - подчеркнул главный судья соревнований Александр Мельников.

Помимо богатой конкурсной программы, зрители увидели и множество показательных номеров. Главными звездами вечера стали трехкратные чемпионы мира по танцевальному спорту Армен Цатурян и Светлана Гудыно.

В течение двух дней разыгрывались награды в европейской и латиноамериканской программе в различных возрастных группах. Отлично выступили представители клубов из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары. Несколько наград достались зареченским и пензенским дуэтам.

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