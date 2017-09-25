25.09.2017 | 09:08

В воскресенье, 24 сентября, пензенский «Дизель» в Казани уступил местному «Барсу» в серии буллитов в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Соперники не смогли пробить вратарей друг друга ни в основное время, ни в овертайме, поэтому была назначена серия послематчевых буллитов. Удачливее оказались казанцы (3:2). Итоговый счет - 1:0 в пользу «Барса».

«Сегодня первый период был равный. Во втором мы имели преимущество, которое нужно было реализовывать. В обороне мы вроде бы сыграли неплохо, сыграли на ноль. А атака оставляет желать лучшего. Очень хотели выиграть, но не получилось. Без голов матч не выиграешь», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

В настоящее время после пяти матчей пензенская команда находится на 23-м месте турнирной таблицы с четырьмя очками.