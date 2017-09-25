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Спорт | Пензенский «Дизель» в Казани уступил «Барсу» по буллитам

25.09.2017|09:08
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В воскресенье, 24 сентября, пензенский «Дизель» в Казани уступил местному «Барсу» в серии буллитов в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги.

Соперники не смогли пробить вратарей друг друга ни в основное время, ни в овертайме, поэтому была назначена серия послематчевых буллитов. Удачливее оказались казанцы (3:2). Итоговый счет - 1:0 в пользу «Барса».

«Сегодня первый период был равный. Во втором мы имели преимущество, которое нужно было реализовывать. В обороне мы вроде бы сыграли неплохо, сыграли на ноль. А атака оставляет желать лучшего. Очень хотели выиграть, но не получилось. Без голов матч не выиграешь», - прокомментировал выступление подопечных главный тренер ХК «Дизель» Андрей Сидоренко.

В настоящее время после пяти матчей пензенская команда находится на 23-м месте турнирной таблицы с четырьмя очками.

Источник — Фото ПХК «Дизель»
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Гость|25.09.2017 09:32|

Ожидаемый результат, но деньги тренерам и руководству команды платят независимо из бюджета. нет у них оснований волноваться.

Гость|25.09.2017 09:33|

Когда начнется домашняя серия игр, похоже нас ждут пустые трибуны ,с такой игрой...

Гость|25.09.2017 09:36|

Молодцы, поддерживают почин "Зенита"!

Гость|25.09.2017 09:39|

С таким самым низким финансированием в лиге другого результата и не будет, на хороших игроков просто нет денег.

Имя: Гость
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