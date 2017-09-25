25.09.2017 | 18:13

Каратисты начали новый сезон. На открытых соревнованиях Пензенской области по восточному боевому единоборству сетокан собрались атлеты со всего Поволжья.

«Мы приглашаем ведущие регионы страны по данному виду спорта. У нас есть с кого брать пример. Кто-то летом был на сборах, кто-то у бабушки. Нам интересно посмотреть, какая результативность у Пензенского региона, и сделать выводы», - отметил президент областной федерации ВБЕ Алексей Елисеев.

Турнир проводится уже в 14-й раз и неизменно привлекает большое количество участников. В этот раз на татами за победу поборются более 300 спортсменов.

Алина Бекбулатова недавно участвовала в состязаниях в Ирландии, там стала пятой, в Пензе не собирается расслабляться.

«Мой тренер - это мой папа, он сказал, чтобы я выиграла», - рассказала Алина.

Лучшие атлеты выступят на всероссийских соревнованиях, которые состоятся в Москве в ноябре.