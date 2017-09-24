24.09.2017 | 13:44

Во дворце спорта «Буртасы» в рамках Спартакиады регионального управления МВД состоялись соревнования по плаванию среди сотрудников правоохранительных органов. На старт вышли более 130 человек.

«Это 37 команд. Здесь представлены практически все подразделения Управления МВД РФ по Пензенской области, а также команды ФСБ, ФСИН и МЧС», - сообщил начальник УРЛС регионального УМВД РФ Константин Фролов.

Участники соревнований выступали на дистанции 100 метров вольным стилем. В командном зачете учитывалось общее время всех представителей подразделения.

«Вообще, плавание является одним из древнейших видов спорта. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид состязаний требует значительных физических и энергетических затрат. Поэтому для того, чтобы показывать высокие результаты, требуется очень высокий уровень подготовки», - подчеркнул Константин Фролов.

В итоге в личном зачете в двух возрастных группах победили пензенцы - Ярослав Коваленко и Руслан Тяпков. В командном среди коллективов физической культуры первой группы лучшими стали представители управления МВД России по городу Пензе, на втором и третьем местах соответственно - зареченские и каменские сотрудники полиции.