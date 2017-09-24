24.09.2017 | 11:58

2-я гвардейская общевойсковая армия, в состав которой входят военнослужащие из Пензенской области, одержала победу среди объединений на третьем окружном этапе Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».

Мероприятие проводились в период с 20 по 23 сентября на базе центрального спортивного клуба «Армия» в Самаре. В нем приняли участие 19 сборных команд соединений, объединений и воинских частей округа.

«Среди воинских частей первое место заняла команда саратовского учебного центра, среди соединений - 473-й окружной учебный центр поселка Елань», - сообщил главный судья соревнований Игорь Сущев.