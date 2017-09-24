Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 сен 2017|12:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+14oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

Спорт | Пензенцы стали лучшими на «Командирских стартах» в Самаре

24.09.2017|11:58
Печать

2-я гвардейская общевойсковая армия, в состав которой входят военнослужащие из Пензенской области, одержала победу среди объединений на третьем окружном этапе Всеармейских соревнований на Кубок Министерства обороны РФ «Командирские старты».

Мероприятие проводились в период с 20 по 23 сентября на базе центрального спортивного клуба «Армия» в Самаре. В нем приняли участие 19 сборных команд соединений, объединений и воинских частей округа.

«Среди воинских частей первое место заняла команда саратовского учебного центра, среди соединений - 473-й окружной учебный центр поселка Елань», - сообщил главный судья соревнований Игорь Сущев.

Источник — Фото пресс-службы ЦВО
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!