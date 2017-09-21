21.09.2017 | 16:03

Сотрудник Управления Федеральной службы исполнения наказания РФ по Пензенской области Алексей Мерзликин завоевал Кубок России по универсальному бою в городе Медыни Калужской области.

«За награды в своих дисциплинах и весовых категориях сражались более 250 сильнейших спортсменов из разных регионов России, в том числе и сотрудники правоохранительных органов», - сообщили в пресс-службе регионального УФСИН РФ.

Участники преодолевали армейскую полосу препятствий, а затем боролись на ринге. Пензенец стал лучшим в дисциплине «Универсальный бой «лайт» в категории свыше 95 килограммов.

«Соперники достойные, в основном мастера спорта. Конкуренция высокая. Все хотели победить. Летом участвовал в тренировочных сборах, два месяца непрерывной подготовки, поэтому подошел к турниру в хороших физических и психологических кондициях. Когда выступал, чувствовал себя легко. В итоге добился результата, которого хотел. Ну и фортуна оказалась на моей стороне», - высказался Алексей Мерзликин.