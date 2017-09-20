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Спорт | В Пензе состоялся турнир по киберспорту

20.09.2017|16:31
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Пензенские любители компьютерных сражений открыли новый спортивный год турниром класса Major. Он проходил при поддержке регионального отделения Федерации киберспорта России.

Серьезный призовой фонд обусловил большое количество команд (около 20) из Пензы, Самары и Саранска.

«Подготовка занимает по-разному. От серьезности, от настроя. Все любят побеждать, поэтому тренируются максимально много, долго. Я думаю, ежедневно ребята тренировались, чтобы показать здесь свой хороший результат», - пояснил организатор турнира Никита Логинов.

Кибертурнир проходил по спортивной дисциплине MOBA в компьютерной ролевой игре «Боевая арена DOTA 2». Напряженные баталии в формате 5 x 5 продолжались до позднего вечера, и даже опытным командам победы давались нелегко.

«Нужна сыгранность и понимание игры впятером. Каждый игрок может по отдельности играть сильно, но в команде они могут не сыграться просто. Это может быть поражением для них. Это не просто нажатие кнопок. Надо знать, когда что нажать и почему нажать. Вот в чем дело», - рассказал президент пензенского филиала «Маф-клуба» Арсен Ованесян.

Организаторы к тому же решили внести разнообразие в соревнования. В перерывах между раундами спортсмены и гости мероприятия имели возможность поучаствовать в многочисленных настольных играх, таких как Warhammer, «Мафия», а также сразиться на PlayStation-4.

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