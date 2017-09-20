20.09.2017 | 15:34

В воскресенье, 24 сентября, регбисты пензенской «Империи» в Таганроге проведут игру с местной командой «Булава» в рамках чемпионата России. Об этом стало известно после утверждения регбийной Премьер-лигой дат финальных матчей.

«Стоит отметить тот факт, что «Булава» будет встречать нашу команду отдохнувшей. Команда из Таганрога, в отличие от «Империи», свою полуфинальную серию с новокузнецким «Металлургом» не играла. И «Булаве», и «Металлургу» были засчитаны технические поражения. Поэтому у таганрожцев было время и отдохнуть, и подготовиться к финалу», - сообщается на официальном сайте клуба.

Ответный матч состоится в Пензе 1 октября.

После того как пензенцы проиграли «Славе-ЦСП» в полуфинальной серии за 5-8-е места, «Империя» будет бороться лишь за 7-е место, уточнили в клубе.