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Спорт | Пензенская «Империя» поборется за седьмое место чемпионата России

20.09.2017|15:34
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В воскресенье, 24 сентября, регбисты пензенской «Империи» в Таганроге проведут игру с местной командой «Булава» в рамках чемпионата России. Об этом стало известно после утверждения регбийной Премьер-лигой дат финальных матчей.

«Стоит отметить тот факт, что «Булава» будет встречать нашу команду отдохнувшей. Команда из Таганрога, в отличие от «Империи», свою полуфинальную серию с новокузнецким «Металлургом» не играла. И «Булаве», и «Металлургу» были засчитаны технические поражения. Поэтому у таганрожцев было время и отдохнуть, и подготовиться к финалу», - сообщается на официальном сайте клуба.

Ответный матч состоится в Пензе 1 октября.

После того как пензенцы проиграли «Славе-ЦСП» в полуфинальной серии за 5-8-е места, «Империя» будет бороться лишь за 7-е место, уточнили в клубе.

Источник — Фото Александра Мешкова
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Гость|20.09.2017 16:04|

а может лучше бороться за 8 место?

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