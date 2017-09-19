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Спорт | 22 и 23 сентября «Дизелист» сыграет с хоккеистами из Рыбинска

19.09.2017|15:29
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Хоккеисты «Дизелиста» взяли реванш за поражение в первом матче серии против ярославского «Локо-Юниора». Борьба в поединке была столь же бескомпромиссной, что и днем ранее, когда сурская молодежка проиграла со счетом 0:1.

На этот раз уже пензенцы постоянно вели в счете. Хозяева забросили две шайбы в середине встречи, но «железнодорожники» быстро восстановили равновесие. И все же на второй перерыв в роли лидера ушла желто-синяя дружина - 3:2.

«Сегодня опять же забили трудовые голы, как я их называю «мусорные», когда вратарь не видит. Наброс, бросок, отсеянный, добивание или она чисто залетает. Именно такие голы сейчас, по идее, самые ценные», - отметил главный тренер МХК «Дизелист» Алексей Ваулин.

В середине заключительной 20-минутки дизелисты, казалось бы, сняли вопросы о победителе, забросив четвертую шайбу. Но ярославцы возродили интригу на последних секундах, сократив отрыв до минимума. Однако пензенцы преимущество удержали - 4:3 в нашу пользу.

«Не очки пока главное, а становление новой команды, команды-победителя. Характер, борьба до конца. Только через работу будет расти молодежь, будет расти и развиваться», - подчеркнул главный тренер МХК «Локо-Юниор» Игорь Меляков.

На этой неделе «Дизелист» продолжит домашнюю серию в рамках первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. В четверг и пятницу соперником станет рыбинский «Полет».

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Гость|19.09.2017 19:29|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

Если хоккеист в восемнадцать лет сидит ещё в молодёжке у команды плетущейся в самых низах слабой лиги,то он никогда не будет приносить прибыль,так как не станет профессионалом.Эти клиенты плавно переплывают в последствии в разряд трутней,которые высасывают бюджет.

Только дети должны заниматься за счёт бюджета.

Гость|19.09.2017 19:37|

В психушке ужин закончился-лающий по-соседству отписался

Имя: Гость
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