18.09.2017 | 16:24

В Пензе состоялся финал восьмого чемпионата России по автозвуку, мультимедиа и тюнингу. На стоянке у «Дизель-Арены» были представлены разные модели машин - от старенькой «Волги» до крутой иномарки.

За победу боролись 115 водителей из разных городов страны. Оценивали участников профессиональные судьи. Все они с музыкальным образованием.

Кстати, у некоторых россиян водители, в чьих машинах установлены мощные колонки, ассоциируются с хулиганами, которые мешают нормальным людям отдыхать. Однако, по словам организаторов этого мероприятия, участники чемпионата по автозвуку никогда не доставляют неудобств окружающим.

«В автомобиле звук такой же, как в концертном зале филармонии. Те, у кого бум-бум, - люди, которые не понимают, что такое «Автозвук», или хотят утвердиться в «Автозвуке», но это не наши спортсмены. Они так вот побумкают, а потом поймут, что к чему, приходят к нам, участвуют в соревнованиях. Они могут уже это делать, но они это делают тогда, когда надо», - пояснил президент ассоциации «АМТ Евразия» Вадим Тюленев из Екатеринбурга.

Этапы чемпионата России в Пензе уже проводились, а вот финал этих соревнований она принимала впервые. Город выбрали по географическим соображениям.

Добраться в столицу Сурского края смогли даже представители Екатеринбурга. Например, Виктор Иванов, который увлекся автозвуком совершенно случайно.

«Я ехал на рыбалку. Смотрю: стоит площадка. Флаги, названия динамиков. Я подошел и спросил: «Это что такое?» Отвечают: «Соревнования по автозвуку». Я говорю: «Я могу, сейчас только удочки выложу». Съездил домой, удочки выложил, приехал - и занял третье место», - поделился Виктор Иванов.

Победители восьмого чемпионата России получили грамоты, кубки и подарки от спонсоров. А информационным партнером соревнований выступила Европа Плюс Пенза.