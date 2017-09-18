18.09.2017 | 16:06

Хоккеисты «Дизелиста» открыли сезон в Национальной молодежной лиге. Первым соперником стала ярославская команда «Локо-Юниор», прошлогодний полуфиналист.

Принципиальная встреча носила очень упорный характер. Молодежные дружины в первую очередь заботились об обороне собственных ворот, поэтому голевые моменты возникали очень редко.

Только в середине второго периода ярославцы вышли вперед: цели достиг бросок Максима Денежкина. После этого дизелисты активизировались. Они стали играть первым номером и чаще атаковать ворота гостей. Но железнодорожники грамотно и дисциплинированно защищали свое минимальное преимущество и в конечном счете добились успеха.

Пензенцам не помогла и замена голкипера на шестого полевого игрока на последних минутах матча.

1:0 - «Локо-Юниор» отпраздновал победу в стартовом поединке. Однако у пензенцев будет возможность взять реванш в повторной встрече серии.