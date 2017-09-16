16.09.2017 | 10:40

В пятницу, 15 сентября, пензенский клуб «Юность» одержал победу в розыгрыше Кубка России по баскетболу среди женских команд.

Игры в группе В, где вместе с нашей сборной за выход в следующий круг борются клубы «Шахты», «Ставропольчанка-СКФУ» и ногинский «Спартак-2», проходят в Ставрополе.

«В первом матче сезона подопечные Дмитрия Нестеровского обыграли баскетболисток из Подмосковья. После первой половины встречи «Юность» уступала - 26:33, но затем наши девушки сумели собраться. Они отыграли семь очков в третьей четверти и закрепили свой успех в четвертой.

В итоге матч завершился победой сурского клуба - 63:60. Cамой результативной в составе красно-белых оказалась Александра Плясова, принесшая команде 30 очков», - сообщили в пресс-службе клуба.

В другом поединке дня, который выдался не менее напряженным, «Шахты» обыграли «Ставропольчанку-СКФУ» - 54:52.

Именно с хозяйками площадки проведет свою вторую встречу «Юность». Она состоится в субботу, 16 сентября.