15.09.2017 | 11:55

В воскресенье, 17 сентября, с 10:00 до 12:00 в Пензе на велолыжероллерной трассе в микрорайоне Ахуны состоится спортивная акция. Она приурочена к Европейской неделе мобильности, которая проходит во многих городах с 16 по 22 сентября.

На мероприятии все желающие смогут попытаться сдать нормы ГТО. Кроме того, пройдут заезды велосипедистов и лыжероллеров, открытая тренировка групп любителей скандинавской ходьбы, а также мастер-класс от известных спортсменов велоклуба «Локомотив - Пенза» Ирины Афремовой, Максима Чернышова и других.

«17 сентября с 10:00 до 12:00 прокат спортинвентаря на лыжероллерной трассе проводится бесплатно», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Напомним: в этот же день в Заречном пройдет парад немоторизованных средств передвижения, участники которого проедут по городским улицам на велосипедах, роликах, самокатах, гироскутерах.