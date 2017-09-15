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Спорт | На велолыжероллерной трассе в Ахунах пройдет спортивный праздник

15.09.2017|11:55
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В воскресенье, 17 сентября, с 10:00 до 12:00 в Пензе на велолыжероллерной трассе в микрорайоне Ахуны состоится спортивная акция. Она приурочена к Европейской неделе мобильности, которая проходит во многих городах с 16 по 22 сентября.

На мероприятии все желающие смогут попытаться сдать нормы ГТО. Кроме того, пройдут заезды велосипедистов и лыжероллеров, открытая тренировка групп любителей скандинавской ходьбы, а также мастер-класс от известных спортсменов велоклуба «Локомотив - Пенза» Ирины Афремовой, Максима Чернышова и других.

«17 сентября с 10:00 до 12:00 прокат спортинвентаря на лыжероллерной трассе проводится бесплатно», - сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Напомним: в этот же день в Заречном пройдет парад немоторизованных средств передвижения, участники которого проедут по городским улицам на велосипедах, роликах, самокатах, гироскутерах.

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