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Спорт | В «Буртасах» стартовал мемориальный турнир по художественной гимнастике

13.09.2017|15:25
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Во дворце спорта «Буртасы» стартовал открытый турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера России Натальи Лифиренко. Это первые серьезные соревнования граций после летних каникул.

«Самые юные гимнастки, которые принимают участие в соревнованиях, - это гимнастки, выступающие по второму разряду. Год рождения - 2007-2008-й. Самые взрослые выступают по программе кандидатов в мастера спорта, это гимнастки 2002 года рождения», - сообщила главный судья соревнований Ольга Чуракова.

Всего турнир объединил около 100 спортсменок - представительниц Липецка, Ульяновска, Кирова, Краснодара и Пензы.

«Программа усложненная. Там даже кандидаты в мастера спорта должны иметь, например, восемь баллов. Мы пытаемся набрать больше, чтобы засчитали. Да, стремимся, потому что смотрим чемпионаты мира, Европы. Там, конечно, идет очень сложная программа», - отметила заслуженный тренер России Ольга Стебенева.

«Правила художественной гимнастики меняются каждый олимпийский цикл, то есть через каждые четыре года. Так как Олимпиада была у нас в 2016 году в Рио-де-Жанейро, правила изменились уже год назад. Выставляется оценка за артистизм и за технику исполнения, а раньше к трудности прибавлялась только техника исполнения», - пояснила Ольга Чуракова.

Турнир трехдневный. Окончательные итоги подведут в пятницу.

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