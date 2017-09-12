12.09.2017 | 16:32

Хоккейный клуб «Дизель» потерпел второе поражение подряд на старте чемпионата ВХЛ.

В Альметьевске команда встречалась с местным «Нефтяником», и уже в первом периоде хозяева использовали ошибки обороны пензенцев. В большинстве красно-черные открыли счет, а затем при игре в равных составах удвоили преимущество.

Во второй 20-минутке сценарий повторился. Вновь хозяева реализовали лишнего, а вскоре провели еще одну результативную атаку - 4:0. При этом хет-трик оказался в активе форварда нефтяников Андрея Демидова.

Гости продолжили атаковать, но все, чего удалось добиться, - это забросить шайбу престижа. В середине заключительного периода нападающий «Дизеля» Павел Копытин переиграл вратаря хозяев в ближнем бою.

Больше добиться успеха у желто-синих не получилось - 1:4.

Пока «Дизель» идет внизу турнирной таблицы без набранных очков. Прервать неудачную серию пензенцы постараются в Нефтекамске, в игре с «Торосом», которая состоится 13 сентября.