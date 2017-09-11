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Спорт | Погода не помешала традиционному марафону в с. Кикино

11.09.2017|16:39
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Несколько десятков человек собрались на традиционный марафон в селе Кикино Каменского района.

Он ежегодный, проводился в 15-й раз на призы его основателя, мастера спорта Советского Союза по легкой атлетике Фярида Акжигитова. Как правило, участники приезжают со всех уголков области и из других городов.

В этот раз, как обычно, было несколько дистанций. Марафонская - 42 километра 195 метров, ее выбирали подготовленные легкоатлеты.

«В беге на короткие дистанции сразу бежишь быстро, а здесь ты должен наращивать темп, ни в коем случае не рваться за теми, кто уже убежал, то есть нужно придерживаться своей стратегии. Ну и плюс, конечно, психология», - поделился опытом участник марафона Эдуард Пилясов.

Также можно выбрать другие дистанции. В соревнованиях охотно участвовали дети.

Василий Лобода - футболист, на поле ему приходится много бегать. Кикинский марафон - своеобразная тренировка.

«Чтобы узнать свой уровень, как бегают другие, сравнить себя с лучшими», - рассказал Василий.

Поначалу были опасения, что погода внесет коррективы в проведение соревнований. Но та подарила марафонцам возможность пробежать по сухой трассе.

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