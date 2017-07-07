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Спорт | Восемь пензенских прыгунов поедут на всероссийскую спартакиаду

07.07.2017|18:30
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Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский разрешил восьми юным прыгунам полакомиться пирожками, несмотря на то, что у спортсменов строгий режим. Через несколько дней ребятам предстоит защищать честь области на VIII летней спартакиаде учащихся России.

«Мы ждем от вас медалей, чтобы вы завоевали награды и в личном, и в командном зачете», - отметил Григорий Кабельский.

За столом с угощениями сидят лучшие представители пензенской школы 2002-2003 года рождения. Совсем скоро им понадобится выйти сухими из воды!

«Думаю, что ничего сложного для них не будет. Надеюсь, что они соберутся и достойно выступят», - добавил старший тренер юношеской сборной РФ по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

Финальные соревнования по прыжкам в воду в рамках спартакиады пройдут в Казани с 10 по 14 июля.

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