07.07.2017 | 18:30

Министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский разрешил восьми юным прыгунам полакомиться пирожками, несмотря на то, что у спортсменов строгий режим. Через несколько дней ребятам предстоит защищать честь области на VIII летней спартакиаде учащихся России.

«Мы ждем от вас медалей, чтобы вы завоевали награды и в личном, и в командном зачете», - отметил Григорий Кабельский.

За столом с угощениями сидят лучшие представители пензенской школы 2002-2003 года рождения. Совсем скоро им понадобится выйти сухими из воды!

«Думаю, что ничего сложного для них не будет. Надеюсь, что они соберутся и достойно выступят», - добавил старший тренер юношеской сборной РФ по прыжкам в воду Андрей Бекетов.

Финальные соревнования по прыжкам в воду в рамках спартакиады пройдут в Казани с 10 по 14 июля.