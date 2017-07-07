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Спорт | Пензенец стал первым в хроногонке на соревнованиях по BMХ-спорту

07.07.2017|18:37
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На велотреке «Сатурн» 198 гонщиков борются за медали национального первенства и всероссийских соревнований по BMХ-спорту.

«Здесь представители десяти регионов, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Омск, Ангарск и другие», - рассказал главный судья соревнований Виталий Бояров.

В первенстве принимают участие юноши и девушки 2001-2002 года рождения, во всероссийских соревнованиях - ребята помладше. Награды разыгрывают в трех дисциплинах: гонка-классик, эстафета и хроногонка.

В последней уже известны имена победителей. В женском заезде лучшей стала москвичка Виктория Серушкина, в мужском - пензенец Дмитрий Шереметьев.

«Было очень трудно, так как гонщики собрались сильные. Но это наша трасса, нам нужно было показать мастер-класс, как на ней ездить», - поделился Дмитрий.

Победители этих состязаний получат право попасть в резерв сборной страны по BMХ-спорту на 2018 год.

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Гость|07.07.2017 20:03|

Поздравляю

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