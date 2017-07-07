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Спорт | Игрока пензенского «Дизеля» вызвали на тренировки в сборную России

07.07.2017|10:07
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Нападающий пензенского «Дизеля» Глеб Муртазин вызван в сборную страны. Информация об этом появилась на официальном сайте Федерации хоккея России.

Игрок желто-синих в числе еще 40 спортсменов (5 вратарей, 13 защитников и 22 нападающих) 2 июля отправился на расширенный учебно-тренировочный сбор юниоров в возрасте до 18 лет (U18).

«Команда разместилась в Москве в гостиничном комплексе «Орехово», тренировки же проходят в ледовом дворце «Арктика» в подмосковном Видном», - сообщили в пресс-службе ФХР.

Тренировки под руководством Александра Зыбина продлятся до 23 июля, после чего команда усеченным составом из 28 человек отправится в Новогорск и начнет готовиться к стартовому турниру сезона - Мемориалу Ивана Глинки.

«Завершающий этап подготовки пройдет с 31 июля по 5 августа в Австрии, где команду ждет тренировочный лагерь и два товарищеских матча»,- уточнили в пресс-службе.

Источник — Фото ФХР
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Гость|07.07.2017 10:57|

Э,убогий разгонщик,тут такие новости,а ты спишь.

Гость|07.07.2017 11:28|

Гость писал(a):

Э,убогий разгонщик,тут такие новости,а ты спишь.
РАЗОГНАТЬ !!! Всех разогнать !

Гость|07.07.2017 11:35|

В сборную... Забыли только в заголовке написать что по юниорам и в расширенный состав.

Имя: Гость
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