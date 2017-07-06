06.07.2017 | 16:28

Пензенский футбольный клуб «Зенит» заключил контракты с десятью игроками на сезон-2017/2018.

В их числе нападающие Давид Гатикоев и Сергей Сипатов, полузащитники Владислав Ослоновский, Роман Урхов, Николай Кирица и Михаил Белов, защитники Артур Ефременко, Артем Леднев и Кирилл Муромцев, вратарь Олег Суворов.

Как сообщили в пресс-службе клуба, перемены коснулись и тренерского состава: заключен контракт со старшим тренером Александром Кудряшовым и продлен с наставником вратарей Дмитрием Климовым.

Напомним: у пензенской футбольной команды новый главный тренер – Артем Куликов. Сообщение о том, что он и директор клуба Виктор Смагин заключили соглашение, появилось на сайте «Зенита» в понедельник, 3 июля.